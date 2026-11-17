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У Києві наслідки російських ударів 17 листопада зафіксували в чотирьох районах: Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Оболонському. Внаслідок атаки пошкоджено критичну інфраструктуру, виникли пожежі, а в окремих районах спостерігаються перебої з водо- та теплопостачанням.

У Голосіївському районі пошкоджений Південний міст. Рух ним перекрили.

У Деснянському районі зазнав пошкоджень Північний міст. Проїзд перекритий в обох напрямках. Крім того, через падіння уламків загорівся двір 16-поверхового житлового будинку.

У Дніпровському районі, за попередньою інформацією, уламки спричинили пожежу у складських приміщеннях.

В Оболонському районі зафіксували дві пожежі, які, попередньо, виникли внаслідок падіння уламків. Зокрема, загоряння сталося на території складських приміщень.

Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, внаслідок російської атаки постраждав 34-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні.

Інформацію про масштаби руйнувань та можливих інших постраждалих наразі уточнюють. На місцях ударів працюють усі необхідні міські служби.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація у Телеграмі.

Російські війська протягом доби 16 листопада атакували55 населених пунктів Запорізької області, завдавши загалом 864 удари. Унаслідок обстрілів Запоріжжя та Запорізького району загинули четверо людей, ще восьмеро дістали поранення.

Російські війська ввечері 16 листопада вдарили ракетами по Харкову. Під удар потрапив Холодногірський район міста.

У ніч проти 17 листопада російські війська завдали ракетного удару по столиці. Про атаку на Північний та Південний мости повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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