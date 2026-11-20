Російська балістична атака на Київ забрала життя трьох людей, є поранені
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Унаслідок удару по столиці 20 листопада загинули троє людей, ще двоє дістали поранення. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
«На жаль, внаслідок ворожої атаки на столицю загинуло 3 людей. Висловлюємо співчуття рідним та близьким.
Також 2 людини отримали поранення. Їм надається необхідна медична допомога», – повідомили у КМВА.
Раніше російська балістика пошкодила три мости в Києві, рух між берегами ускладнено.
Нагадаємо, у Києві російським обстрілом пошкоджено центральний корпус університету Драгоманова.
Окрім того, у Києві дрон влучив в офісну будівлю в Подільському районі.
Також Росія атакувала приватний будинок у Нових Петрівцях на Київщині.