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Унаслідок удару по столиці 20 листопада загинули троє людей, ще двоє дістали поранення. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

«На жаль, внаслідок ворожої атаки на столицю загинуло 3 людей. Висловлюємо співчуття рідним та близьким.

Також 2 людини отримали поранення. Їм надається необхідна медична допомога», – повідомили у КМВА.

Раніше російська балістика пошкодила три мости в Києві, рух між берегами ускладнено.

Нагадаємо, у Києві російським обстрілом пошкоджено центральний корпус університету Драгоманова.

Окрім того, у Києві дрон влучив в офісну будівлю в Подільському районі.

Також Росія атакувала приватний будинок у Нових Петрівцях на Київщині.

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