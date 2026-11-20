Після нічної російської атаки на Київ 20 листопада частково пошкодили Подільський мостовий перехід. Рух ним уже відновили, однак на кількох інших мостах столиці продовжують діяти обмеження для автомобілів і вантажного транспорту. У штатному режимі працюють три з шести основних мостів.

Унаслідок нічної атаки російських військ на столицю 20 листопада був частково пошкоджений Подільський мостовий перехід. Наразі рух ним відновили. За інформацією департаменту, зараз кожен із шести основних мостів Києва працює за окремими правилами. На деяких діють обмеження для легкових автомобілів, вантажівок або громадського транспорту.

Південний міст відкритий для руху з регульованим інтервалом. Ним можуть їхати автомобілі масою до 10 тонн включно, а також громадський транспорт загальною масою до 18 тонн. Водночас проїзд із правого берега на лівий залишається закритим.

Північний міст відкритий для громадського та спеціального транспорту. Їх пропускають крайньою правою смугою на обох проїздах мосту в обох напрямках. Легковим автомобілям і транзитному вантажному транспорту рух заборонений.

Подільський мостовий перехід після часткового пошкодження внаслідок нічної атаки знову відкритий для руху. Інших додаткових обмежень у повідомленні департаменту не зазначили.

Дарницький міст працює у звичайному режимі. Обмежень руху в повідомленні КМДА не вказано.

Міст Метро також відкритий для руху у штатному режимі. Водночас проїзд вантажного транспорту ним заборонений.

Міст імені Євгена Патона працює з реверсивним рухом. Напрямок проїзду змінюється залежно від часу доби:

із 06:00 до 16:00 транспорт рухається з лівого берега на правий;

із 16:00 до 24:00 — із правого берега на лівий.

Проїзд вантажного транспорту мостом Патона заборонений.

Де стежити за змінами руху

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА закликали водіїв враховувати чинні обмеження під час планування маршрутів. Особливо це важливо для тих, хто щодня перетинає Дніпро, адже правила руху на мостах відрізняються.

Оперативні повідомлення про зміни в роботі наземного громадського транспорту публікують в офіційному Telegram-каналі «Зміни руху | Київпастранс». Там можна перевіряти інформацію про маршрути та можливі зміни в русі. Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.

У Києві станом на 14:03 пʼятниці, 20 листопада, відновили рух Подільським мостовим переходом.

Нагадаємо, у Києві 20 листопада ввели обмеження на рух по мостам.

У Києві сьогодні, 20 листопада, тимчасово обмежили рух транспорту Подільським мостовим переходом у напрямку з правого на лівий берег, а також однією з вулиць у Подільському районі.

Раніше у мережі опублікували відео Північного мосту в Києві після російських ударів балістичними ракетами. На кадрах можна побачити наслідки атаки на об’єкт транспортної інфраструктури столиці, як люди пішки переходять міст.

Читай нас у