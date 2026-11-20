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У Києві станом на 14:03 пʼятниці, 20 листопада, відновили рух Подільським мостовим переходом.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Нагадаємо, у Києві 20 листопада ввели обмеження на рух по мостам.

У Києві сьогодні, 20 листопада, тимчасово обмежили рух транспорту Подільським мостовим переходом у напрямку з правого на лівий берег, а також однією з вулиць у Подільському районі.

Раніше у мережі опублікували відео Північного мосту в Києві після російських ударів балістичними ракетами. На кадрах можна побачити наслідки атаки на об’єкт транспортної інфраструктури столиці, як люди пішки переходять міст.

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