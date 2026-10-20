Рух поїздів Kyiv City Express в обох напрямках тимчасово призупинено
Через підвищену повітряну загрозу для Києва рух поїздів Kyiv City Express в обох напрямках тимчасово призупинено. Наразі невідомо, коли знову запустять поїзди кільцевої електрички.
Про це сказано на офіційному телеграм-каналі Kyiv City Express.
«Через підвищену повітряну загрозу для столиці, за вказівкою моніторингової групи Укрзалізниці, рух поїздів Kyiv City Express в обох напрямках тимчасово призупинено. Просимо бути обачними під час безпекових зупинок. Перебувайте на відстані 200 м від залізничної інфраструктури або в укриттях. Рух по кільцю відновимо після завершення повітряної загрози», — сказано у повідомлення.
Нагадаємо, що уранці 20 жовтня поїзди київського метрополітену знову почали курсувати червоною лінією між станціями «Академмістечко» та «Лісова».
У Києві через обстріл змінили рух тролейбусів чотирьох маршрутів.
США знову не попередили Україну про російську балістичну атаку на Київ.