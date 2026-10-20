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Через підвищену повітряну загрозу для Києва рух поїздів Kyiv City Express в обох напрямках тимчасово призупинено. Наразі невідомо, коли знову запустять поїзди кільцевої електрички.

Про це сказано на офіційному телеграм-каналі Kyiv City Express.

«Через підвищену повітряну загрозу для столиці, за вказівкою моніторингової групи Укрзалізниці, рух поїздів Kyiv City Express в обох напрямках тимчасово призупинено. Просимо бути обачними під час безпекових зупинок. Перебувайте на відстані 200 м від залізничної інфраструктури або в укриттях. Рух по кільцю відновимо після завершення повітряної загрози», — сказано у повідомлення.

Нагадаємо, що уранці 20 жовтня поїзди київського метрополітену знову почали курсувати червоною лінією між станціями «Академмістечко» та «Лісова».

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