Рух поїздів зеленою лінією метро у Києві повністю відновлено
12 жовтня поїзди зеленої лінії Київського метрополітену відновили рух у звичайному режимі після тимчасових змін у графіку. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
Раніше через перекриття Південного мосту рух поїздів цією гілкою метро здійснювався двома окремими ділянками, а автобусні маршрути № 22 та № 91 змінювали напрямок руху. Наразі вказані автобуси продовжують курсувати з урахуванням стандартних обмежень під час повітряної тривоги.
Джерело: Київська міська державна адміністрація
У Києві в понеділок, 12 жовтня, через повітряну тривогу тимчасово змінили рух поїздів метро та автобусів через перекриття руху на Південному мосту.
Раніше у Києві після атаки РФ 11 жовтня зникло світло в чотирьох районах.
Також киян попередили про ризик перебоїв зі світлом і водою та дали поради.