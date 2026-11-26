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26 листопада Київська міська рада присвоїла звання «Почесний громадянин міста Києва» сімом киянам, які зробили значний внесок у захист України, розвиток столиці, громадську діяльність та благодійність.

Троє з них отримали це звання посмертно — загиблі захисники Роман Ратушний, Сергій Ільницький та Сергій Іконніков.

Роман Ратушний — громадський активіст, учасник Революції Гідності, очільник організації «Захистимо Протасів Яр» та розвідник 93-ї бригади «Холодний Яр». До повномасштабної війни він став одним із символів боротьби за збереження зелених зон Києва. Після початку вторгнення добровільно долучився до оборони столиці, брав участь у боях на Сумщині та Харківщині. Загинув 9 червня 2022 року поблизу Ізюма.

Сергій Ільницький — полковник у відставці, ветеран ЗСУ, депутат Київради та учасник бойових дій із 2014 року. Він обороняв Донецький аеропорт, був капітаном української команди на «Іграх нескорених» у 2018 році, де здобув золоту медаль, а також займався підтримкою та реабілітацією ветеранів. Після початку повномасштабного вторгнення повернувся на фронт. Загинув 22 серпня 2023 року поблизу Курдюмівки на Донеччині.

Сергій Іконніков — військовослужбовець 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, громадський діяч та кавалер ордена «За мужність». На початку повномасштабної війни він брав участь в обороні Києва та Ірпеня, згодом служив на вугледарському напрямку. Загинув 13 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу Вугледара.

Серед нагороджених також командир 3-го армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький. У перші години повномасштабного вторгнення він долучився до організації добровольчих підрозділів у Києві. Його діяльність відзначили за внесок в оборону столиці, утримання оборонних рубежів та забезпечення безпеки містян. Раніше він заснував добровольчий батальйон «Азов», який брав участь у звільненні Маріуполя та інших операціях на сході України.

Звання також присвоїли Петру Кузику — підполковнику Національної гвардії, командиру батальйону «Свобода». Він добровільно став на захист України у 2014 році, брав участь у бойових діях на Донбасі, де отримав поранення. Після початку повномасштабного вторгнення долучився до оборони Києва, а його підрозділ згодом воював на Луганщині та Донеччині, зокрема поблизу Рубіжного, Сіверськодонецька, Лисичанська та Бахмута.

Ще одним почесним громадянином став засновник групи компаній VIDI, підприємець і благодійник Віталій Джуринський. Його відзначили за внесок у розвиток столиці, бізнес, створення робочих місць та благодійність. Від початку повномасштабного вторгнення компанія VIDI та благодійний фонд родини Джуринських спрямували на допомогу 131,8 млн грн, передали військовим 467 автомобілів, зібрали понад 15 млн грн для морської піхоти та передали Києву два спеціалізовані автомобілі для навчання водіїв з інвалідністю.

Сьомим нагородженим став полковник, командир спецпідрозділу ГУР МО «Артан» Віктор Торкотюк. Він добровільно долучився до захисту України у 2016 році, а на початку повномасштабного вторгнення сформував та очолив підрозділ «Артан». Брав участь в обороні Києва та Київщини, бойових операціях поблизу Гостомеля, Василькова й Ірпеня, а також операціях у Чорному морі, на острові Зміїний та в окупованому Криму. Окрім військової діяльності, займається розвитком ветеранських просторів і реабілітаційних програм.

Джерело: Київська міська рада.

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