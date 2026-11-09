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У Деснянському районі Києва загострився конфлікт навколо діяльності голови районної державної адміністрації Максима Бахматова. Представники громадської ради та Спілки ветеранів російсько-української війни звинувачують очільника РДА в тиску, зневажливому ставленні до людей, кадрових чистках та перешкоджанні громадській діяльності.

Про це йдеться у сюжеті «Спецкорів», у якому представниками громадськості та ветерани розповіли про конфлікти з районною адміністрацією.

Заступниця голови громадської ради Деснянського району Оксана Плотникова критично оцінила управлінську діяльність Максима Бахматова. За її словами, замість розв'язання проблем району керівник зосереджується на самопіарі та конфліктах із людьми, які мають іншу позицію.

Серед претензій до голови РДА вона згадала його публічне самовизначення як «рішали району», а також зневажливе ставлення до підлеглих і масові звільнення працівників, які, за її словами, стають незручними для керівництва.

Окремо Плотникова розповіла про розпуск громадської ради Деснянського району. Вона вважає це рішення одноосібним і пов'язує його з особистим конфліктом Бахматова з окремими представниками ради.

За словами жінки, приводом для цього стало публічне звинувачення одного з членів громадської ради у співпраці з країною-агресором та інших неправомірних діях. Після цього представники ради звернулися із запитом до голови СБУ, щоб перевірити, чи існують відповідні докази або офіційні документи.

Однак, як стверджує Плотникова, підтверджень озвучених звинувачень вони не отримали. Вона переконана, що розпуск громадської ради на підставі непідтверджених підозр є проявом свавілля.

Не менш гострий конфлікт виник між адміністрацією та місцевими ветеранами.

Голова Спілки ветеранів російсько-української війни Олег Нишпор розповів про звільнення учасника бойових дій Андрія Беспальчика. За його словами, причиною стало те, що ветеран під час загальнонаціональної хвилини мовчання стояв не біля будівлі адміністрації, а приблизно за 20 метрів від неї — біля алеї з прапорами загиблих побратимів.

Як стверджує Нишпор, наступного ранку чоловіка звільнили. Розмову, яка передувала цьому рішенню, зафіксували на аудіозапис. Наразі Андрій Беспальчик оскаржує звільнення в суді, а ветерани очікують на рішення.

Також Нишпор заявив про спроби адміністрації виселити Спілку ветеранів із приміщення, яке, за його словами, організація орендує на законних підставах.

Він стверджує, що двічі вночі невідомі намагалися відкрити їхній офіс, винести майно та опечатати приміщення. За словами ветерана, представники спілки заздалегідь дізналися про можливі дії та організували чергування.

Під час одного з таких випадків вони нібито застали людей у балаклавах, яких пов'язують із працівником районної адміністрації. На місце викликали три слідчо-оперативні групи поліції. Ветерани заявляють, що зафіксували події на відео.

До президента України також звернувся адвокат Олексій Шевчук.

Він публічно закликав Володимира Зеленського невідкладно звільнити Максима Бахматова з посади голови Деснянської РДА. Свою позицію адвокат аргументував тим, що висловлювання очільника району цитують російські медіа, що, на його думку, шкодить репутації української влади та створює ризики для киян.

Окрему критику викликали публічні матеріали Бахматова про блекаути. Автори сюжету зазначають, що його скандальні картонні плакати та заяви активно поширюють російські інформаційні ресурси.

Таким чином, конфлікт навколо керівництва Деснянського району охопив одразу кілька напрямків: взаємини з громадськістю, кадрову політику, ставлення до ветеранів та використання публічної комунікації.

Журналісти «Спеціальних кореспондентів» заявили, що продовжать стежити за розвитком ситуації.

Нагадаємо, журналісти «Спецкору» тижнями намагалися застати голову Деснянської районної в Києві державної адміністрації Максима Бахматова на робочому місці, щоб особисто запитати його про актуальні проблеми. Зрештою їм вдалося зустріти посадовця на парковці біля РДА. Проте замість конструктивного діалогу розмова супроводжувалася криками, емоціями та нецензурною лайкою з боку голови району.



Адвокат Олексій Шевчук 21 жовтня закликав голову Деснянської районної державної адміністрації Києва Максима Бахматова подати у відставку після його публічних образ на адресу ветерана Олега Симороза.

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