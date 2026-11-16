Скільки коштує олія у супермаркетах Києва після атак рф на переробні заводи

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Російські окупаційні війська завдали серії цілеспрямованих ударів по українських підприємствах харчової та олійно-жирової промисловості. Зокрема, 16 листопада загарбники вкотре атакували завод із виробництва соняшникової олії «Олейна» у Дніпрі, що стало вже щонайменше третім влучанням у це підприємство з початку 2026 року.

Крім того, через систематичні обстріли переробних потужностей найбільший виробник олії в Україні — агрохолдинг Kernel — повідомив про повну зупинку роботи всіх своїх олійноекстракційних заводів. На тлі новин про пошкодження інфраструктури журналісти перевірили актуальну вартість соняшникової олії у популярних торговельних мережах столиці:

«Екомаркет»

Найдешевшою пропозицією в мережі є продукція власної торгової марки: пляшка рафінованої олії об'ємом 850 мл коштує 78,90 грн, а нерафінованої такого ж об'єму — 84,60 грн. Рафіновану олію «Стожар» (850 мл) продають за акційною ціною 94,80 грн, тоді як продукція бренду «Королівський смак» у фасуванні 810 мл коштує 104,70 грн за рафіновану та 112,90 грн за нерафіновану. Серед дорожчих позицій представлені олія «Щедрий дар» об'ємом 850 мл (108,80 грн за рафіновану та 126,60 грн за нерафіновану) і рафінована олія «Чумак» у пляшці 810 мл за 118,70 грн.

АТБ

Найбюджетнішим варіантом у мережі виявилася олія власної торгової марки «Розумний вибір» — пляшка рафінованої олії об'ємом 850 мл коштує 77,12 грн. Інша власна марка, «Своя лінія», представлена у пляшках по 900 мл: рафінована коштує 87,84 грн, а нерафінована — 97,84 грн. Серед відомих брендів у стандартному фасуванні 850 мл нерафінований «Щедрий дар» обійдеться у 98,97 грн, рафінована «Олейна» — у 99,85 грн, а рафінований «Стожар» — у 99,99 грн. Дорожче коштує рафінована олія «Чумак» об'ємом 900 мл — її ціна становить 107,98 грн.

«Сільпо»

Найнижчу вартість у мережі зафіксовано на продукцію власної торгової марки «Повна чаша» — рафінована олія об'ємом 850 мл коштує 75,99 грн, а інша власна марка, «Премія», у такому ж об'ємі обійдеться у 91,49 грн. Серед популярних брендів у пляшці 850 мл рафінована «Майола» продається за 79,99 грн, «Щедрий дар» коштує 98,99 грн, а «Стожар» — 99,99 грн. Також у продажу є вітамінізована олія «Щедрий дар» у меншій пляшці (750 мл) за 88,79 грн, а домашню олію «Чумак» об'ємом 900 мл пропонують за акційною ціною 97 грн.

«Фора»

Найдешевшою в супермаркетах мережі є продукція власної торгової марки «Зірковий вибір» у пляшках об'ємом 850 мл: рафінована олія коштує 77,20 грн, а нерафінована першого ґатунку — 80,90 грн. Рафіновану олію «Щедрий дар» об'ємом 850 мл тут можна придбати за 92,90 грн, тоді як рафінована олія «Олейна» та «Майола» такого ж об'єму продаються по 99,90 грн. Найвищу ціну серед представлених позицій зафіксовано на домашню олію «Чумак» у меншому фасуванні (800 мл) — вона коштує 107,90 грн.

Загалом моніторинг засвідчив, що вартість базової рафінованої олії власних торгових марок у столичних супермаркетах тримається в межах 76–79 грн за 850 мл, тоді як ціни на продукцію відомих брендів переважно коливаються від 93 до 118 грн залежно від мережі, об'єму пляшки та виду продукту.

Джерело: інтернет-видання «Главком».

16 листопада російські окупанти завдали удару по Дніпру. За повідомленнями місцевих медіа, під удар міг потрапити завод «Олейна», де виробляють соняшникову олію. На відео з місця видно сильне задимлення та пожежу.

У селі Бандурка на Миколаївщині російський безпілотник влучив у Бандурський олійноекстракційний завод. Через удар пошкоджено чотири резервуари із соняшниковою олією, один із них повністю зруйнований. Розлив забруднив понад 3,5 тисячі квадратних метрів землі, однак прямого потрапляння олії до річки Чорний Ташлик поки не зафіксували.

Унаслідок російської атаки на Одещині було пошкоджено термінал компанії Kernel, який займається перевалкою соняшникової олії. Через удар знищено близько 25 тисяч тонн готової продукції.

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