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Торгово-розважальний комплекс «Проспект», який зазнав обстрілу в ніч на четвер, не отримав значних пошкоджень і працює у штатному режимі. Про це повідомили в пресслужбі компанії Arricano агентству «Інтерфакс-Україна».

«В результаті вчорашньої атаки на Київ ТРК «Проспект» не зазнав значних пошкоджень. На щастя, обійшлося без серйозних наслідків. Сьогодні ТРК працює у штатному режимі», — повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» у компанії.

Як повідомляє ДСНС України, кількість постраждалих внаслідок нічної атаки РФ на Київ зросла до семи. РФ атакувала Деснянський район столиці. За однією з адрес внаслідок влучання виникли пожежі та сталися руйнування в нежитлових будівлях, за іншою також горіли нежитлові споруди. Усі пожежі ліквідовано.

Компанія Arricano Real Estate PLC (Кіпр) через свої дочірні українські компанії володіє чотирма торговими центрами в Україні: ТРК «Проспект» і ТРЦ «РaйОN» у Києві, ТРК City Mall у Запоріжжі та ТРК «Сонячна Галерея» у Кривому Розі. Компанії також належать 49,9% у ТРЦ Sky Mall (Київ) і земельні ділянки для подальшого будівництва трьох об'єктів, які перебувають на стадії проектування. Крім цього компанія веде будівництво київського ТРК Lukianivka.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»

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