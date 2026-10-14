Суд повернув державі недобудовану Республіканську клінічну лікарню в Києві

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Господарський суд міста Києва повністю задовольнив позовні вимоги прокуратури щодо повернення державі майнового комплексу недобудованої Республіканської клінічної лікарні площею понад 150 тисяч квадратних метрів на вулиці Милославській у столиці.

За даними слідства та судових матеріалів, замовником масштабного будівництва медичного закладу на 1000 ліжок виступало ВАТ «Науково-дослідне медичне об’єднання «ДІАЛІР», де частка держави становить 95,6%. Однак проєкт залишився незавершеним, а в ході процедури банкрутства підприємства будівлі та споруди були протиправно відчужені на користь комерційних структур за суттєво заниженою вартістю.

З метою відновлення законності та захисту інтересів держави Київська міська прокуратура скерувала до суду три позови про визнання незаконних правочинів недійсними та скасування неправомірної державної реєстрації права власності комерційних структур на цей об'єкт. У червні 2026 року суд задовольнив перші два позови, а 12 жовтня 2026 року підтримав позицію прокуратури за останнім третім позовом, остаточно відновивши державні права на весь масив нерухомості.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури.

Раніше Апеляційний суд задовольнив скаргу Фонду державного майна України та скасував ухвалу про призначення судової експертизи у справі про банкрутство ВАТ «Науково-дослідне медичне об'єднання "Діалір"». Це судове рішення дозволило поновити раніше зупинене провадження та зняти юридичні перепони для приватизації майна підприємства.

Апеляційний суд скасував незаконне рішення Бучанської районної ради, і Біличанський ліс площею 3000 гектарів повернули громаді Києва.

Також після майже п'яти років судових розглядів у власність громади Києва повернувся комплекс історичних будівель 1830-1910 років, розташованих в історичній частині Подолі, під Замковою горою.

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