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Адвокат Олексій Шевчук повідомив про судову перемогу журналістки Світлани Крюкової у справі проти юриста Євгена Проніна. Суд задовольнив її позов про захист честі, гідності та ділової репутації через допис у Telegram, у якому, на думку позивачки, містилася інформація в принизливій формі.

За оприлюдненим фрагментом судового рішення, йдеться про публікацію від 1 червня 2024 року в Telegram-каналі «PRONIN». У ній Євген Пронін написав про Світлану Крюкову фразу: «І ця русня в Києві».

Суд визнав опубліковану інформацію такою, що висловлена в принизливій формі та принижує честь, гідність і ділову репутацію Світлани Крюкової.

Також суд постановив стягнути з Євгена Проніна на користь журналістки одну гривню моральної шкоди. Крім того, відповідач має сплатити 2422 гривні 40 копійок судового збору.

Олексій Шевчук у своєму дописі іронічно прокоментував рішення суду та не оминув увагою розмір компенсації.

«Браття, не ходіть більше в суд. Женя так трудився, виліз з-під ліжка відомої співачки, прийшов в свій суд і програв з тріском яскравій та розумній журналістці Svetlana Kryukova за публічні образи в своєму телеграмі», – написав адвокат.

Він також пожартував, що Проніну доведеться позичати гроші у співачок Раміни чи Skylerr, аби виплатити присуджену суму.

«Тепер він винен Світлані за наклеп 1 грн, може позичить в Раміни чи Skylerr під процент, щоб сплатити?» – написав Шевчук.

Окремо адвокат згадав і про власні претензії до Проніна, заявивши, що той винен йому за правову допомогу у справі, яка, за словами Шевчука, виникла через контакт із Лаченковим.

«Вітаю нашу команду з черговою перемогою над юридичним баластом. Братва, як Ви там?» – підсумував адвокат.

Згідно з оприлюдненим документом, повний текст судового рішення складено 23 листопада 2026 року. Учасники справи мають право оскаржити його до Київського апеляційного суду протягом 30 днів. Отже, з опублікованого фрагмента не випливає, що рішення вже набрало законної сили.

Джерело: допис Олексія Шевчука у Facebook.

Нагадаємо, адвокат Олексій Шевчук домігся суду проти проєкту Наші гроші. Львів.

Адвокат Олексій Шевчук звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням оцінити роботу очільника Деснянської районної державної адміністрації Києва Максима Бахматова та розглянути можливість його звільнення.

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