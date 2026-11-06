6 листопада 2026 — 66 років Київському метро: історія та цікаві факти

6 листопада 1960 року в Києві запустили першу чергу метрополітену — першу систему метро в Україні. Тоді потяги почали курсувати п’ятьма станціями Святошинсько-Броварської лінії, а загальна довжина ділянки становила 5,2 кілометра. Відтоді підземка стала одним із головних видів громадського транспорту столиці, а її історія перетворилася на частину історії самого Києва.

Перший метрополітен в Україні відкрили 6 листопада 1960 року в Києві. У 2026 році від цієї події минає 66 років. Саме тому щороку на початку листопада згадують запуск першої підземної лінії та людей, які працювали над її будівництвом. Це не державне свято і не офіційний вихідний, а пам’ятна дата в історії українського транспорту та столиці.

На момент відкриття метро мало п’ять станцій: «Вокзальну», «Університет», «Хрещатик», «Арсенальну» та «Дніпро». Вони з’єднали залізничний вокзал із центральною частиною міста та районом Дніпра. Перша ділянка була короткою за сучасними мірками, але для Києва це стало справжньою транспортною подією. Місто отримало швидкий спосіб пересування, який не залежав від заторів і перетину завантажених вулиць.

Перший пасажирський поїзд вирушив зі станції «Хрещатик» 6 листопада 1960 року. Урочисте відкриття відбулося за участю представників радянського керівництва, зокрема першого секретаря ЦК КПУ Миколи Підгорного. На історичних фотографіях збереглися кадри церемонії, під час якої перерізали стрічку на станції «Хрещатик». Відтоді ця дата стала точкою відліку історії метрополітену в Україні.

Як виникла ідея побудувати метро в Києві

Ідея підземного транспорту в Києві з’явилася задовго до відкриття першої станції. Ще у 1884 році депутати міської управи обговорювали можливість прокласти підземну залізницю. Один із запропонованих маршрутів мав з’єднати Поштову площу з Бессарабкою, де планували облаштувати новий залізничний вокзал. Однак тоді проєкт не підтримали, і місто продовжило розвивати наземний транспорт.

Наприкінці XIX століття Київ почав активно розбудовувати трамвайну мережу. У 1891 році тут відкрили кінну залізницю — конку. Через складний рельєф міста на окремих ділянках її згодом замінили електричним трамваєм. Київ став одним із перших міст регіону, де з’явився такий транспорт. Проте трамваї не могли повністю розв’язати проблему сполучення між районами, особливо з огляду на складну географію міста та зростання кількості мешканців.

До ідеї підземної залізниці поверталися у 1916 та 1918 роках. Але тоді країна переживала політичні потрясіння, війни та економічні труднощі, тому реалізувати масштабний задум не вдалося. Реальніші плани почали з’являтися у 1930-х роках, коли місто швидко зростало, а транспортне навантаження збільшувалося. У 1936 році президія Київради затвердила проєкт підземного залізничного кільця завдовжки близько 40 кілометрів. Воно мало з’єднати різні райони Києва та передмістя, але до повноцінного будівництва так і не дійшло.

У 1930-х роках також почали споруджувати тунелі під Дніпром. Планували створити підводні переходи, які мали забезпечити залізничне сполучення між берегами річки. До робіт залучили близько 20 тисяч людей. Однак у лютому 1941 року під час будівництва виникли серйозні проблеми, а з початком німецько-радянської війни роботи зупинили. Після війни до них поверталися, але у 1949 році проєкт визнали недоцільним і остаточно припинили. Натомість місто зосередилося на будівництві повноцінного метрополітену.

Як будували першу лінію метро

Післявоєнний Київ потребував нового транспорту. Місто відновлювалося після руйнувань Другої світової війни, населення збільшувалося, а відстані між житловими районами та центром ставали дедалі відчутнішими. У 1949 році розпочали підготовку до будівництва метрополітену. Основним напрямком обрали маршрут від Святошина через центр до Дарниці, який мав з’єднати західну та східну частини міста.

Будівництво першої черги було складним через особливості київського рельєфу. Місто розташоване на обох берегах Дніпра, а під центральною частиною є значні перепади висот. Інженерам доводилося враховувати ґрунти, схили та близькість річки. Частину тунелів прокладали глибоко під землею, а для інших ділянок використовували відкритий спосіб будівництва.

Одним із найскладніших об’єктів стала станція «Арсенальна». Її спорудили на великій глибині через особливості рельєфу правого берега Дніпра. У результаті платформа опинилася приблизно за 105,5 метра під землею. Саме тому «Арсенальну» часто називають найглибшою станцією метро у світі. Щоб дістатися до неї з поверхні, пасажирам потрібно скористатися двома ескалаторами.

Ще одна особливість будівництва полягала в тому, що вагони для метро спочатку не могли просто заїхати до підземної системи. Для їхнього доставлення облаштували тимчасове депо біля Дніпра. Вагони привозили залізницею до Дарниці, потім переміщували на спеціальні візки й трамвайними коліями доставляли до станції «Дніпро». Там їх підіймали на рівень платформи за допомогою спеціального пристрою та заводили в тунель. Такий незвичний спосіб транспортування був потрібен, поки метрополітен не мав повноцінного сполучення з іншими залізничними коліями. У жовтні 1960 року основні роботи першої черги вже завершувалися. Будівельники готували станції, тунелі, обладнання та рухомий склад до запуску. І ось 6 листопада перші пасажири змогли скористатися новим видом транспорту. Для Києва це стало початком великої транспортної зміни.

Якими були перші станції київського метро

Перші п’ять станцій мали не лише транспортне, а й архітектурне значення. Їх оформлювали в стилі, характерному для радянської архітектури середини XX століття: з мармуром, гранітом, декоративними елементами та урочистими залами. Кожна станція мала власні деталі, які мали підкреслювати її місце в міському просторі.

«Вокзальна» стала важливим вузлом для пасажирів, які приїжджали до Києва залізницею. Вона забезпечувала зручний зв’язок між вокзалом і центром міста. «Університет» отримав назву через близькість до Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Його інтер’єр вирізняється червоним мармуром і бюстами видатних діячів науки та культури.

«Хрещатик» відкрили в самому центрі столиці. Станція швидко стала однією з найважливіших у системі, адже забезпечувала доступ до головної вулиці міста та центральних установ. «Арсенальна» відома своєю рекордною глибиною. А станція «Дніпро» стала особливою завдяки розташуванню над річкою та відкритій конструкції платформи. Звідси пасажири могли бачити Дніпро, мости й навколишні краєвиди. Ці станції й сьогодні залишаються частиною історичної архітектури Києва. Вони нагадують про те, яким місто було на початку 1960-х років і як тоді уявляли сучасний громадський транспорт. Перші станції не просто з’єднали кілька районів — вони заклали основу системи, яка згодом охопила значну частину столиці.

Як розвивалося київське метро після відкриття

Після запуску першої черги метрополітен почав швидко розширюватися. Уже в 1963 році відкрили нову ділянку з трьома станціями — «Політехнічний інститут», «Завод «Більшовик» (нині «Шулявська») та «Берестейська». Це дало змогу продовжити лінію в західному напрямку та охопити нові райони міста.

Важливим етапом стало відкриття метромосту через Дніпро 5 листопада 1965 року. Завдяки йому Святошинсько-Броварська лінія змогла перейти на лівий берег. Маршрут продовжили через станцію «Гідропарк» до Дарниці, а згодом — далі на схід. Це стало особливо важливим для мешканців лівобережних районів, яким раніше було складніше діставатися до центру.

Протягом наступних років метро продовжувало розвиватися. До 1971 року лінію подовжили на захід до станції «Святошин», а на сході — до станції «Комсомольська», нині «Чернігівська». Загальна довжина маршруту тоді сягнула приблизно 18 кілометрів. Так перша коротка ділянка перетворилася на повноцінну транспортну артерію, яка з’єднала різні частини столиці. Згодом у Києві з’явилися ще дві лінії — Куренівсько-Червоноармійська, нині Оболонсько-Теремківська, та Сирецько-Печерська. Метрополітен поступово охопив нові житлові масиви, ділові райони, навчальні заклади та транспортні вузли. Сьогодні київське метро має три лінії та є одним із головних видів громадського транспорту міста.

Цікаві факти про перший метрополітен України

Історія київського метро має чимало деталей, які можуть здивувати навіть тих, хто щодня користується підземкою.

«Арсенальна» — одна з найглибших станцій світу. Її платформа розташована приблизно на глибині 105,5 метра. Така особливість пов’язана з рельєфом правого берега Дніпра. Через значну глибину пасажири спускаються до платформи двома ескалаторами.

Першу лінію відкрили лише з п’ятьма станціями. Сьогодні це здається невеликим маршрутом, але тоді він став важливим кроком у розвитку міського транспорту. Перша ділянка з’єднала залізничний вокзал, центр і Дніпро.

Вагони доставляли до метро незвичним способом. До запуску повноцінного сполучення їх привозили до Дарниці, а потім спеціальними візками трамвайними коліями доправляли до станції «Дніпро». Там вагони підіймали на рівень платформи.

Станція «Дніпро» має незвичайне розташування. Вона побудована над річкою, а не глибоко під землею. Її платформа та естакада стали однією з характерних частин першої лінії.

Метро відкрилося 6 листопада. Дату обрали в радянський період, коли на 7 листопада припадала річниця Жовтневої революції. Урочистий запуск підземки приурочили до цього державного свята.

Перші станції стали архітектурними пам’ятками. Їх оформлювали з використанням мармуру, граніту, декоративного освітлення та інших матеріалів. Частина первісних архітектурних рішень збереглася донині.

Як відзначають річницю київського метро

6 листопада не має окремих загальнодержавних святкових традицій. Це передусім історична дата, яку згадують у контексті розвитку Києва та українського громадського транспорту. До річниць відкриття метрополітену міські установи, транспортні підприємства та музеї можуть готувати тематичні матеріали, архівні фотографії, екскурсії або розповіді про роботу підземки. Для пасажирів це також нагода по-новому подивитися на звичні станції. Наприклад, звернути увагу на архітектуру «Університету», незвичайне розташування «Дніпра» або глибину «Арсенальної». За кожною з них стоїть окрема історія, пов’язана з розвитком міста та інженерними рішеннями свого часу.

Ще один спосіб відзначити цю дату — переглянути старі фотографії, почитати спогади перших пасажирів або дізнатися більше про людей, які будували метро. Адже за звичним маршрутом стоїть величезна робота інженерів, архітекторів, будівельників і працівників транспорту. Їхні зусилля дали Києву систему, без якої сьогодні важко уявити щоденне життя столиці.

За понад шість десятиліть метро пережило розширення, модернізацію, зміни назв станцій і складні випробування. Під час повномасштабної війни його станції також стали укриттями для мешканців міста під час повітряних тривог. Тому історія київської підземки — це не лише історія транспорту, а й історія того, як місто змінювалося та пристосовувалося до нових викликів.

Читай нас у