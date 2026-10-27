Таксі більше не будуть підвищувати ціни під час повітряних тривог — Корецький

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Міністерства інфраструктури та економіки підписали меморандум із сервісами Bolt, Uklon, Uber та OPTI, який передбачає обмеження вартості поїздок у Києві під час повітряних тривог, зупинки громадського транспорту та інших логістичних криз.

Згідно з домовленістю, максимальне підвищення ціни становитиме 75% від базового тарифу. Наприклад, якщо звичайна вартість поїздки становить 200 грн, під час дії обмежень вона не перевищуватиме 350 грн.

Обмеження діятимуть щонайменше дві години після відбою тривоги червоного рівня або до відновлення нормальної роботи громадського транспорту та руху мостами.

Уряд очікує, що до домовленості долучатимуться й інші оператори ринку, а виконання меморандуму контролюватимуть відповідні органи.

Джерело: Сергій Корецький, офіційний Telegram-канал

Увечері 8 жовтня в Києві різко зросли ціни на таксі. Причиною стали перебої в роботі громадського транспорту: через зниження напруги в мережі тимчасово зупинялося метро, а трамваї та тролейбуси рухалися із затримками. На тлі цього попит на таксі зріс, а вартість окремих поїздок перевищила 1300 гривень.

Уранці 2 жовтня в Києві різко зросла вартість поїздок на таксі через обмеження руху Південним мостом, мостом Патона та мостом Метро після нічної ворожої атаки. У години пік поїздка з лівого берега столиці на правий коштує 700–1100 грн.

Під час тривалих повітряних тривог у Києві попит на послуги таксі помітно зростає. За даними онлайн-сервісу Bolt, у середньому кількість замовлень по місту може бути на 30–50% вищою, ніж зазвичай.

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