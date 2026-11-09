Транспортний колапс у Києві 9 листопада: на мостах утворилися затори, таксі подорожчало

0:00 / 0:00

Вранці 9 листопада в Києві виникли значні проблеми з рухом транспорту. На основних магістралях столиці та переправах через Дніпро утворилися кілометрові затори, а затримки на окремих ділянках сягають майже години.

Через обмеження руху на мостах і підвищений попит зросла також вартість поїздок на таксі.

Яка ситуація на мостах Києва

Найбільші ускладнення спостерігаються на під'їздах до переправ, які з'єднують лівий і правий береги столиці.

Північний міст фактично опинився на межі транспортного паралічу. Через наслідки російської атаки рух ним обмежений: для проїзду доступна лише одна смуга. З лівого на правий берег пропускають виключно громадський транспорт, а у зворотному напрямку можуть рухатися громадські та легкові автомобілі.

У заторах опинилися не лише приватні машини, а й автомобілі швидкої допомоги та поліції. Частина киян через складну ситуацію змушена долати міст пішки.

Обмеження на Північному мосту спричинили додаткове навантаження на інші переправи. Зокрема, значні затори утворилися на під'їздах до мосту Патона та на напрямку Подільського мостового переходу.

На лівому березі також повідомляють про великі черги на зупинках громадського транспорту.

Де в Києві найбільші затори

За даними сервісів моніторингу дорожнього руху, найбільші затримки вранці 9 листопада зафіксували на таких вулицях і проспектах:

Воскресенський проспект — затримки становлять 53–55 хвилин;

Харківське шосе — близько 30 хвилин;

Дніпровська набережна — 28–29 хвилин;

проспект Романа Шухевича — до 25 хвилин;

вулиця Стеценка — приблизно 20 хвилин;

Берестейський проспект — до 21 хвилини;

Набережно-Рибальська та Набережно-Хрещатицька вулиці — від 6 до 16 хвилин.

Ускладнення руху також спостерігаються на вулицях Петра Радзіня, Жилянській, Автозаводській, Івана Виговського, Великій Васильківській і Василя Стуса.

Затори утворилися і на проспекті Валерія Лобановського, а також на під'їздах до Дарницької та Бессарабської площ.

Скільки коштує таксі в Києві

Через підвищений попит на перевезення та ускладнений рух між берегами Дніпра вартість поїздок на таксі зросла.

Наприклад, поїздка за маршрутом Осокорки — Майдан Незалежності у популярних сервісах коштує:

Bolt:

економ-клас — від 499 грн;

Comfort — 599 грн;

Priority — 689 грн;

Business — 759 грн.

Uklon:

стандартний тариф — від 549 грн;

Comfort та «Жіночий» — 601 грн;

Business — 712 грн;

Prime — 948 грн.

Що рекомендують водіям

Водіям радять заздалегідь планувати маршрути та враховувати значні затримки на основних магістралях і мостах. За можливості варто віддавати перевагу метрополітену.

Також автомобілістів закликають не займати смуги, призначені для руху оперативних і рятувальних служб, зокрема швидкої допомоги та поліції.

Нагадаємо, у столиці запроваджують резервні схеми сполучення між лівим і правим берегами Дніпра. Нові правила мають допомогти розвантажити мости та впорядкувати транспортні потоки.

Мешканців і гостей Києва попередили про часткове обмеження руху Північним мостом. Зміни для водіїв почнуть діяти з 11:00 у п’ятницю, 19 червня, тому водіям рекомендують заздалегідь планувати маршрути.

Через наслідки атак російських терористів на Київ 7 листопада було змінено рух автобусів через Північний міст. Наразі громадський транспорт спрямовано в об’їзд через Подільський мостовий перехід.

Нагадаємо, що у ніч проти суботи, 7 листопада, російські терористичні війська тричі завдали ударів по Києву балістичними ракетами.

Читай нас у