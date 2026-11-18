0:00 / 0:00

У Голосіївському, Печерському та Шевченківському районах Києва 18 листопада частково призупинили подачу тепла через пошкодження теплової мережі на вулиці Великій Васильківській.

Аварію ліквідовують фахівці підприємства «Київтеплоенерго». На час проведення ремонтних робіт тимчасово без теплопостачання залишилися мешканці вулиць Антоновича, Басейної, Архітектора Городецького, Великої Васильківської, Гетьмана Павла Скоропадського, Євгена Чикаленка, Лютеранської, Малої Житомирської, Мечникова, Михайлівської, Прорізної, Саксаганського, Хрещатик та Шота Руставелі.

Ремонтні бригади працюють у цілодобовому режимі. За попередніми розрахунками, пошкоджену ділянку трубопроводу замінять вночі, а повністю відновити циркуляцію теплоносія планують до 14:00 19 листопада.

Джерело: КМДА.

Із середи, 18 листопада, частина будівель Лівобережного масиву Києва тимчасово залишиться без опалення. Тепло відключать через монтажні роботи на тепломагістралі, які проводять у межах будівництва систем резервного теплопостачання. У КМДА обіцяють виконати роботи якомога швидше, щоб відновити подачу тепла.

У місті Українка Київської області, розташованому приблизно за 50 кілометрів від столиці, досі не розпочався опалювальний сезон. У квартирах місцевих жителів температура опускається до +11 градусів, а через холод і підвищену вологість на вікнах та стінах з'являється пліснява.

Читай нас у