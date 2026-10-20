ТРЦ Cosmo Multimall у Києві частково відновив роботу після російської атаки

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Частина закладів ТРЦ Cosmo Multimall у Києві знову приймає відвідувачів після російської атаки в ніч проти 19 жовтня. Бізнесмен Олег Вишняков повідомив у Facebook, які об’єкти вже відкрилися та як триває відновлення комплексу.

За словами Вишнякова, часткових пошкоджень зазнав один із блоків Cosmo Multimall. Відновлювальні роботи тривають, а решту зон комплексу відкриватимуть поступово – після підготовки приміщень до безпечного приймання відвідувачів.

Наразі працюють кінотеатр у блоці С та льодова арена у блоці А, де можна кататися на ковзанах і тренуватися. Також гостей приймають готелі Mercure та IQ і ресторан «Космополіт». За словами бізнесмена, у цих закладах є електроенергія, тепло та все необхідне для перебування відвідувачів.

Вишняков запевнив, що внаслідок атаки ніхто з відвідувачів і працівників комплексу не постраждав. Він подякував команді, орендарям і партнерам, які долучилися до відновлення, а також відвідувачам за підтримку.

Нагадаємо, у Києві внаслідок російської атаки було критично пошкоджено ТЦ Cosmo Multimall.

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