Центр Києва ввечері залишився майже без світла

Увечері центр Києва опинився майже в повній темряві. На вулицях не працює освітлення, світла немає навіть на будівлях і в деяких торговельних закладах. Найпомітнішим джерелом світла для водіїв і пішоходів залишаються автомобільні фари.

Відео з темними вулицями столиці поширюють у соціальних мережах. На кадрах видно, що в окремих районах міста майже не працює зовнішнє освітлення. Темними залишаються не лише дороги та тротуари, а й житлові будинки, фасади будівель і магазини. Через відсутність освітлення рух на дорогах відбувається переважно у світлі автомобільних фар. На відео також помітно, що навіть торговельні заклади та будівлі, які зазвичай підсвічують у вечірній час, цього разу залишилися без світла.

Водночас ситуація в різних частинах Києва відрізняється. За повідомленнями наших кореспондентів, є райони, де відключень не було і світло продовжувало працювати у звичному режимі.

В інших частинах міста ситуація значно складніша. За словами кореспондентів, подекуди електроенергію вмикали лише на дві з половиною години протягом доби. Значні проблеми з електропостачанням спостерігаються і в центральній частині столиці. Отже, відключення впливають на райони міста по-різному: поки в одних будинках електроенергія є, інші мешканці змушені проводити більшу частину доби без світла.

4 листопада за командою Укренерго у столиці та Київській області повторно ввели аварійні відключення електроенергії. Графіки погодинних відключень наразі не діють.

Увечері 30 жовтня російський реактивний дрон влучив у енергооб’єкт у Києві, після чого у багатьох районах столиці зникло світло та вода.

З ночі 3 листопада триває одна з наймасштабніших російських атак на енергетичну інфраструктуру України, що призвело до додаткового ускладнення ситуації в національній енергосистемі.

У ніч проти та вранці 3 листопада 2026 року російські війська здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Під ударом опинилися об’єкти у 10 областях, де через наслідки обстрілів запроваджують аварійні відключення електроенергії. У деяких регіонах повітряна атака продовжується.

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