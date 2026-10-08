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У чотирьох районах Києва можливі перебої з водопостачанням

UA NEWS 08 Жовтня 2026 10:12
У чотирьох районах Києва можливі перебої з водопостачанням
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У Києві через проблеми з електропостачанням окремих водопровідних об’єктів спостерігається зниження тиску у мережі. Причиною стало зниження напруги в електромережі.

Наразі перебої можуть виникати у правобережній частині столиці, зокрема у Святошинському, Солом’янському, Шевченківському та Голосіївському районах. У деяких будинках водопостачання може тимчасово припинитися.

Стабільне водопостачання буде відновлено після нормалізації електроживлення водопровідних об’єктів.

Фахівці Київводоканалу спільно з енергетиками працюють над усуненням проблеми та вживають усіх необхідних заходів для якнайшвидшого відновлення стабільного водопостачання.

“Просимо вибачення за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння”, - йдеться в повідомленні.

Про це повідомляє Київводоканал.

Нагадаємо, що На правому березі Києва перебої з водою через проблеми з електрикою.

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