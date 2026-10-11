У чотирьох районах Києва тимчасово зникла вода через перебої з електропостачанням

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У Києві 11 жовтня тимчасово припинили водопостачання у частині Солом’янського, Голосіївського, Шевченківського та Святошинського районів. Як повідомили в «Київводоканалі», причиною стали перебої в роботі системи енергопостачання.

Фахівці Київводоканалу контролюють ситуацію та вживають необхідних заходів для якнайшвидшого відновлення водопостачання.

Про подальші зміни інформуватимемо додатково.

Нагадуємо, що в Києві працює мережа бюветних комплексів, де мешканці можуть набрати питну воду. Дізнатися розташування найближчих бюветів можна на сайті КП «Київводфонд».

Джерело: Київводоканал

Раніше у Києві після атаки РФ 11 жовтня зникло світло в чотирьох районах.

Раніше було оприлюднено графіки відключення світла на Київщині 11 жовтня.

Також киян попередили про ризик перебоїв зі світлом і водою та дали поради.

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