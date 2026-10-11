У чотирьох районах Києва тимчасово зникла вода через перебої з електропостачанням
У Києві 11 жовтня тимчасово припинили водопостачання у частині Солом’янського, Голосіївського, Шевченківського та Святошинського районів. Як повідомили в «Київводоканалі», причиною стали перебої в роботі системи енергопостачання.
Фахівці Київводоканалу контролюють ситуацію та вживають необхідних заходів для якнайшвидшого відновлення водопостачання.
Про подальші зміни інформуватимемо додатково.
Нагадуємо, що в Києві працює мережа бюветних комплексів, де мешканці можуть набрати питну воду. Дізнатися розташування найближчих бюветів можна на сайті КП «Київводфонд».
Джерело: Київводоканал
Раніше у Києві після атаки РФ 11 жовтня зникло світло в чотирьох районах.
Раніше було оприлюднено графіки відключення світла на Київщині 11 жовтня.
Також киян попередили про ризик перебоїв зі світлом і водою та дали поради.