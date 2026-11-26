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26 листопада у Дарницькому районі Києва стався вибух газового балона в одній із квартир багатоповерхового будинку. Внаслідок інциденту зруйновано частину стіни будівлі, одна людина постраждала.

Повідомлення про вибух на вулиці Драгоманова надійшло 26 листопада о 15:13.

За даними ДСНС, в одній з квартир житлової багатоповерхівки вибухнув газовий балон, без подальшого горіння. Також зруйновано частину зовнішньої стіни будинку.

Внаслідок атаки постраждала одна людина.

Причини події встановлюватимуть правоохоронці.

Про це повідомляє у Фейсбуці Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві.

Нагадаємо, що У Дарницькому районі Києва вибухнув газовий балон у квартирі: постраждала жінка.

У Вишгороді на 15-му поверсі багатоповерхівки вибухнув газовий балон.

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