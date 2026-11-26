Фото: У Дарницькому районі Києва стався вибух у квартирі, постраждала людина
26 листопада у Дарницькому районі Києва стався вибух газового балона в одній із квартир багатоповерхового будинку. Внаслідок інциденту зруйновано частину стіни будівлі, одна людина постраждала.
Повідомлення про вибух на вулиці Драгоманова надійшло 26 листопада о 15:13.
За даними ДСНС, в одній з квартир житлової багатоповерхівки вибухнув газовий балон, без подальшого горіння. Також зруйновано частину зовнішньої стіни будинку.
Внаслідок атаки постраждала одна людина.
Причини події встановлюватимуть правоохоронці.
Про це повідомляє у Фейсбуці Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві.
Нагадаємо, що У Дарницькому районі Києва вибухнув газовий балон у квартирі: постраждала жінка.
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На Київщині через газовий балон стався вибух у багатоповерхівці.