У Дарницькому районі Києва вибухнув газовий балон у квартирі: постраждала жінка

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Уранці у вівторок, 10 листопада, у Дарницькому районі Києва стався вибух туристичного газового балона в житловій квартирі. Унаслідок інциденту травмувалася жінка.

На момент вибуху в помешканні також перебувала дитина. Постраждалу жінку передали медикам для надання необхідної допомоги.

Повідомлення про надзвичайну подію на вулиці Лариси Руденко надійшло до служби порятунку о 09:08. Рятувальники, які прибули на місце, відкрили двері помешкання за допомогою шанцевого інструменту. Усередині квартири перебували дитина та травмована жінка, яку одразу передали медикам для надання допомоги.

Обставини та причини вибуху встановлюватимуть правоохоронні органи.

У ДСНС вкотре закликають киян не використовувати туристичні газові балони та пальники в багатоквартирних будинках і суворо дотримуватися правил пожежної безпеки під час користування альтернативними джерелами живлення чи підігріву.

Про це повідомляється із посиланням на Головне управління ДСНС України у м. Києві.

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