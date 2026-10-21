У ДТЕК пояснили, чому в Києві не всюди діють графіки відключень світла

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У Києві та області одночасно можуть застосовувати планові й екстрені відключення електроенергії.

Через це в одних районах світло вимикають за графіками, а в інших електропостачання можуть припиняти поза розкладом.

У ДТЕК пояснили, що головною причиною є пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак. Через руйнування важливих енергооб’єктів передавати електроенергію до окремих районів стає складніше.

В енергетичній компанії зазначили, що фахівці працюють над відновленням пошкодженого обладнання, щоб якнайшвидше повернути стабільне електропостачання.

Джерело: ДТЕК.

За середньої температури -10°C узимку в Києві електроенергія може бути відсутня від 8 до 20 годин на добу.

Увечері 20 жовтня російські безпілотники влучилиу двох районах Києва — Деснянському та Святошинському. В одному випадку дрон влучив у складську будівлю, в іншому — на територію гаражного кооперативу. На місця подій направили екстрені служби.

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