У двох районах Києва тимчасово зупинили рух електротранспорту після атаки

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Унаслідок нічної російської атаки 14 жовтня в Києві тимчасово призупинили рух електротранспорту у двох районах столиці. Інформацію про відновлення руху не уточнено.

Про це повідомляє Київпастранс.

«У зв’язку з нічною атакою на Київ тимчасово призупинено рух електротранспорту в Дарницькому та Печерському районах», – йдеться у повідомленні.

Організовано рух автобусів за маршрутами № 8-Т та № 38-ТР.

Згодом стало відомо, що затримується рух трамваїв №№ 1, 3, 15, 18 по вул. Старовокзальна. Організовано рух автобусів: № 3Т.

Змінено рух тролейбусів та автобусів

Змінено рух тролейбусів №№ 1, 4, 5, 7, 8, 9к, 12, 17, 37, 40, 42, 43, 50, 50к та автобусів №№ 33, 81.

Рух тролейбусів організовано:

№№ 4, 5, 7, 8, 17 до Повітрофлотського шляхопровода;

№№ 37, 50, 50к – вул. Милославська – з.п. «Куренівка»;

№№ 1, 12, 42, 43 до пл. Деміївська;

№№ 9к, 40 вул. Кадетський Гай – Повітрофлотський шляхопровід.

Рух автобусів організовано:

№ 33 курсують без заїзду на Лісовий проспект;

№ 81 без заїзду на вул. Космонавта Поповича.

Джерело: Київпастранс

Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.

До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.

Додамо, що 12 жовтня пізно увечері Лівобережжя Києва було під атакою балістичних ракет. За даними каналу Николаевский Ванёк, інформації про запуски в українських військових не було, тому тривогу оголосили запізно.

Представники адміністрації президента США Дональда Трампа нібито попередили українське військове керівництво про можливе припинення обміну розвідданими та постачання озброєння,якщо Україна продовжить атакувати російські нафтопереробні заводи. Але Україна такі удари припинила після оголошеного Трампом псевдоперемир'я.

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