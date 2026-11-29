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У Києві 29 листопада тривають роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу, що стався напередодні. Про це в телеефірі повідомила речниця КМВА Катерина Поп.

Кількість постраждалих зросла до п’яти осіб. Серед них двоє хлопчиків п’яти та семи років, яких госпіталізували до столичних лікарень. Вчорашній удар по адмінбудівлі в Солом’янському районі забрав життя однієї жінки.

Наслідки обстрілів зафіксовані в Солом’янському та Шевченківському районах. У Шевченківському районі пошкодження серйозніші. Вибухова хвиля пошкодила кілька житлових будинків. На прилеглій території загорілися автомобілі.

Через падіння уламків на відкритій території пошкоджено дитсадок і зайнялася прилегла територія. Усіх вихованців цього закладу на час ліквідації наслідків переведуть до найближчих закладів освіти.

Водопостачання та теплопостачання в місті працюють у штатному режимі. Проте можливі локальні аварії в мікрорайонах або житлових масивах. У столиці діють стабілізаційні відключення та індивідуальні графіки.

Речниця КМВА закликала мешканців перевірити в «Київ Цифровий» розташування пунктів незламності та автономних бюветів. Це потрібно для підготовки до можливих аварійних відключень.

Також Поп нагадала про стан мостів у столиці після попередніх атак. Рух Подільсько-Воскресенським мостом повністю відновлено. На Дарницькому мосту пошкоджена залізнична частина, а автомобільна працює у звичайному режимі.

Північним мостом дозволено рух лише громадському та спеціальному транспорту. Південним мостом з лівого на правий берег можна їхати з обмеженнями за масою авто, а у зворотному напрямку курсує тільки громадський транспорт.

Джерело: Укрінформ.

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