У двох районах Києва запровадили екстрені відключення світла

0:00 / 0:00

Вранці 29 жовтня в частині Голосіївського та Солом’янського районів Києва запровадили екстрені відключення електроенергії. Обмеження стосуються окремих ділянок цих районів.

"За командою "Укренерго" запроваджено екстрені відключення в частині Голосієвського та Соломʼянського районів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють.

Обмеження застосовуютьсячерез наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

Крім того, українців закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.

Про це повідомляється з посиланням на ДТЕК.

У ДТЕК пояснили, чому в Києві не всюди діють графіки відключень світла.

За середньої температури -10°C узимку в Києві електроенергія може бути відсутня від 8 до 20 годин на добу.

Читай нас у