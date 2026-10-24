У двох районах Києва запроваджено екстрені відключення світла

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У Києві запроваджено екстрені відключення електроенергії в частині Голосіївського та Солом'янського районів. Відповідне рішення ухвалено за командою НЕК «Укренерго».

Енергетики наголошують, що під час екстрених відключень стабілізаційні графіки не діють. Тому мешканцям районів, де запроваджено обмеження, слід враховувати можливість відсутності електропостачання поза звичним розкладом.

Про подальші зміни в ситуації з електропостачанням компанія обіцяє повідомляти у своєму Telegram-каналі.

Джерело: ДТЕК.

Нагадаємо, напередодні «Укренерго» повідомило, що 24 жовтня в частині областей України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії обсягом від однієї до двох черг. Обмеження для побутових споживачів і промисловості заплановані з 06:00 до 23:59. Причиною стали наслідки масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру. Водночас енергетики попередили, що через нові обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися.

У Харкові через проблеми з електропостачанням виникли перебої в роботі наземного електротранспорту та метрополітену. На окремих маршрутах можливі суттєві затримки.

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