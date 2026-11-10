У Голосіївському районі Києва авто розірвало об дерево

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У Голосіївському районі столиці на Столичному шосе сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до рятувальних служб 10 листопада о 14:35.

За попередніми даними, легковий автомобіль «BMW» з'їхав у кювет, розбився об дерево та загорівся. Вогнеборці оперативно приборкали пожежу. Під час обстеження прилеглої території на відстані 100 метрів від палаючого транспортного засобу надзвичайники виявили тіло водія без ознак життя.

Наразі обставини та причини трагічної аварії встановлюють правоохоронні органи.

Джерело: ДСНС Києва.

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