У Голосіївському районі Києва через атаку на енергооб’єкти перестали діяти графіки відключень
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У частині Голосіївського району Києва тимчасово не діють графіки відключень електроенергії через атаку на енергетичні об’єкти. Там зафіксували аварійні ситуації, а енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.
У компанії ДТЕК зазначили, що фахівці намагаються якнайшвидше повернути світло споживачам.
В інших районах столиці графіки відключень електроенергії продовжують діяти.
Про це повідомили в ДТЕК.
Раніше у ДТЕК пояснили, чому в Києві не всюди діють графіки відключень світла.
Кличко відповів на запитання про відключення світла в будинку, де має квартиру.
За середньої температури -10°C узимку в Києві електроенергія може бути відсутня від 8 до 20 годин на добу.