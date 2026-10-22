У Голосіївському районі Києва через атаку на енергооб’єкти перестали діяти графіки відключень

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У частині Голосіївського району Києва тимчасово не діють графіки відключень електроенергії через атаку на енергетичні об’єкти. Там зафіксували аварійні ситуації, а енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

У компанії ДТЕК зазначили, що фахівці намагаються якнайшвидше повернути світло споживачам.

В інших районах столиці графіки відключень електроенергії продовжують діяти.

Про це повідомили в ДТЕК.

Раніше у ДТЕК пояснили, чому в Києві не всюди діють графіки відключень світла.

Кличко відповів на запитання про відключення світла в будинку, де має квартиру.

За середньої температури -10°C узимку в Києві електроенергія може бути відсутня від 8 до 20 годин на добу.

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