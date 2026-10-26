У Києві одному з керівників комунального підприємства «ШЕУ Голосіївського району» оголосили підозру через можливу розтрату бюджетних коштів під час ремонту тротуару на Голосіївському проспекті. За даними слідства, через завищення вартості тротуарної плитки столичний бюджет переплатив понад 1,3 млн грн.

У межах ремонту комунальне підприємство уклало договір із підрядною організацією. Посадовець, відповідальний за контроль вартості та обсягів робіт, підписав акт приймання, на підставі якого підряднику перерахували майже 15,6 млн грн. З цієї суми понад 1,3 млн грн, за версією правоохоронців, становила переплата.

Підозру посадовцю оголосили за фактом розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває, а остаточне рішення щодо вини підозрюваного має ухвалити суд.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури м. Києва посадовцю КП "ШЕУ Голосіївського району" м. Києва повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів.

Слідство заявляє про завищення вартості тротуарних плит

Встановлено, що у жовтні – грудні 2025 року комунальне підприємство уклало договори на поточний ремонт тротуару по проспекту Голосіївському на ділянці від пл. Голосіївської до вул. Героїв Оборони у Голосіївському районі м. Києва. Посадовець, який підписував акти виконаних робіт, мав перевірити вартість, обсяги та якість робіт.



За даними досудового розслідування, розуміючи, що в документи внесена ціна тротуарних плит, що перевищує їх ринкову вартість, він все одно підписав акт приймання виконаних будівельних робіт та договір, за яким виконавець отримав гроші за проведені роботи.

Згідно з висновком судової економічної експертизи, розмір збитків столичному бюджету, завданих такими діями, становить понад 1,3 млн грн.

Про це повідомляється із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Також, Посадовцю київського КП повідомили про підозру через переплату за обладнання.

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