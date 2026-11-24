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У Києві вдень у вівторок, 24 листопада, під час фіксації російських безпілотників у Київській області пролунали вибухи. Внаслідок падіння ворожого БпЛА в Голосіївському районі столиці зайнялася пожежа у складському приміщенні.

На місце події вирушили екстрені служби. Інформація щодо масштабів займання та можливих постраждалих уточнюється.

Джерело: «Суспільне».

24 листопада унаслідок ворожих ударів зафіксовано пошкодження енергетичних об’єктів у Вишгородському та Білоцерківському районах.

Вранці 24 листопада російські війська атакували енергетичні об'єкти на півночі Рівненської області. Наразі електропостачання відновили для всіх абонентів, повідомили в обласній владі.

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