У Києві 10 та 11 жовтня змінять маршрути автобусів й тролейбусу: нові схеми руху
У Києві протягом вихідних, 10 та 11 жовтня, низка автобусів і один тролейбус тимчасово курсуватимуть за зміненими маршрутами.
Обмеження пов’язані з проведенням сезонних ярмарків у різних районах столиці.
У суботу та неділю сезонні ярмарки заплановані на таких вулицях і бульварах Києва:
- вулиці Голосіївській;
- вулиці Миколи Закревського;
- бульварі Амвросія Бучми;
- вулиці Академіка Шалімова;
- вулиці Татарській;
- вулиці Ігоря Юхновського.
У зв’язку з цим 10 жовтня змінять рух автобуси №2, №39, №49, №87, №95, №101 та тролейбус №34, а 11 жовтня — автобуси №31, №110 і №112.
Зміни діятимуть від початку руху й до завершення ярмарків.
За інформацією «Київпастрансу», рух громадського транспорту організують за такими схемами:
- Автобус №2 — від вулиці Вахтанга Кікабідзе до вулиці Віталія Скакуна за власним маршрутом, далі — бульвар Вацлава Гавела, вулиця Гарматна, проспект Берестейський до вулиці Шолуденка. У зворотному напрямку автобус курсуватиме без змін.
- Автобус №39 — проспект Голосіївський, проспект Науки, вулиця Лисогірська до транспортної розв’язки на перетині з вулицями Ракетною та Панорамною, далі — вулиця Лисогірська, провулок Лисогірський. У зворотному напрямку — без змін.
- Автобус №49 — від станції міської електрички «Березняки» до бульвару Амвросія Бучми за звичайним маршрутом, далі — проспект Павла Тичини, Дніпровська набережна, після чого автобус повернеться на свій маршрут.
- Автобус №87 — у напрямку вулиці Митрополита Андрея Шептицького від станції метро «Осокорки» до бульвару Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі — проспект Павла Тичини, вулиця Березняківська, після чого рух продовжиться за звичайною схемою.
- Автобус №95 — у напрямку Русанівських садів від станції міської електрички «Березняки» до вулиці Юрія Шумського за власним маршрутом, далі — проспект Павла Тичини, Дніпровська набережна, після чого автобус продовжить рух за звичайним маршрутом.
- Автобус №101 — від станції метро «Почайна» до проспекту Червоної Калини за власним маршрутом, далі — вулиця Рональда Рейгана, вулиця Миколи Закревського, після чого автобус повернеться на звичайний маршрут.
- Тролейбус №34 — курсуватиме від вулиці Північної до проспекту Степана Бандери.
У неділю тимчасові зміни торкнуться трьох автобусних маршрутів.
- Автобус №31 — курсуватиме від станції метро «Політехнічний інститут» проспектом Берестейським, вулицями Богдана Гаврилишина, Митрофана Довнар-Запольського, Дегтярівською, Білоруською, Деревлянською, Юрія Іллєнка, Академіка Ромоданова, Загорівською та Князя Володимира Мономаха до вулиці Татарської.
- Автобус №110 — від станції метро «Площа Українських Героїв» до вулиці Райду́жної за власним маршрутом, далі — вулиця Івана Микитенка, вулиця Сірожупанників, вулиця Ігоря Юхновського, після чого автобус продовжить рух за звичайним маршрутом.
- Автобус №112 — від станції метро «Лук’янівська» до вулиці Райду́жної за власним маршрутом, далі — вулиця Івана Микитенка, вулиця Сірожупанників, вулиця Ігоря Юхновського, після чого автобус продовжить рух за звичайним маршрутом.
Для автобусів №110 та №112 у зворотному напрямку рух залишиться без змін.
«Просимо пасажирів враховувати зміни під час планування маршрутів», — повідомили у КП «Київпастранс».
Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс».
Крім того, у Києві з 10 жовтня до 5 листопада частково обмежуватимуть рух проспектом Соборності у Дніпровському районі столиці. Причиною стануть ремонтні роботи на дорожньому покритті. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».
У п’ятницю, 9 жовтня, у Києві виникли перебої в роботі громадського транспорту через відсутність напруги в енергосистемі. Рух частини транспорту тимчасово зупинили.
Нагадаємо, Кличко закликав киян подумати про тимчасовий виїзд.
Раніше Київводоканал відновив приймання стоків після знеструмлення.
У Києві 8 жовтня повністю зупинявся рух метрополітену. Попередньо, причиною стало повне знеструмлення.