У Києві 1048 працівників Центру екстреної медичної допомоги отримали перші додаткові виплати за роботу під час повітряних тривог, обстрілів та на місцях ворожих влучань, повідомив 26 листопада міський голова Віталій Кличко на початку пленарного засідання Київради.

Рішення про запровадження таких доплат для працівників бригад екстреної медичної допомоги Київрада ухвалила нещодавно, а сам Київ став першим містом в Україні, яке впровадило подібні виплати.

Окрім фінансових надбавок, місто виділило кошти та вже розпочало процедури закупівлі зимового одягу для працівників столичної екстреної медицини. За словами Віталія Кличка, медики виїжджають на місця ворожих уражень, рятують постраждалих і нерідко самі потрапляють під повторні обстріли, виконуючи роль однієї з ключових рятувальних служб столиці.

Джерело: заява міського голови Києва Віталія Кличка на пленарному засіданні Київради.

Раніше повідомлялося, що у Києві планують запровадити додаткові виплати для працівників екстреної медичної допомоги, які виїжджають на місця влучань під час російських атак. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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