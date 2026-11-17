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Київська кільцева електричка у вівторок, 17 листопада, продовжує курсувати повним кільцем попри російські обстріли та обмеження руху транспорту мостами.

Водночас через вимушені зупинки з міркувань безпеки поїзди затримуються.

Станом на зараз із запізненням курсують чотири поїзди:

Б10 Святошин — Вокзальна — Дарниця — затримка 20 хвилин;

А08 Святошин — Почайна — Дарниця — затримка 47 хвилин;

А07 Дарниця — Вокзальна — Святошин — затримка 16 хвилин;

А06 Дарниця — Вокзальна — Святошин — затримка 35 хвилин.

У Kyiv City Express зазначили, що попри транспортні обмеження кільцева електричка продовжує забезпечувати сполучення між лівим і правим берегами столиці.

Для пасажирів також призначили два додаткові ранкові поїзди за маршрутом Почайна — Дарниця — Видубичі та у зворотному напрямку. Вони зупинятимуться на всіх проміжних станціях.

Додаткові рейси мають допомогти пасажирам дістатися до станцій синьої та зеленої гілок метро.

Перевірити актуальний розклад кільцевої електрички та час відправлення поїздів можна на офіційному сайті Kyiv City Express.

Про це повідомляє Telegram-канал Kyiv City Express.

У Києві наслідки російських ударів 17 листопада зафіксували в чотирьох районах: Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Оболонському. Внаслідок атаки пошкоджено критичну інфраструктуру, виникли пожежі, а в окремих районах спостерігаються перебої з водо- та теплопостачанням.

У Києві фахівці проводять обстеження Північного та Південного мостів, які зазнали пошкоджень унаслідок російської атаки. Мер міста Віталій Кличко показав ступінь пошкоджень Північного мосту внаслідок російського обстрілу 16 листопада.

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