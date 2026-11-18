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У Києві станом на 18 листопада частково відновили рух Південним і Північним мостами.

Водночас на деяких переправах продовжують діяти обмеження та тимчасові схеми організації дорожнього руху.

Південний міст. Із регульованим інтервалом дозволено рух автомобілів масою до 10 тонн включно, а також громадського транспорту загальною масою до 18 тонн. Проїзд із правого берега на лівий залишається закритим.

Північний міст. Громадському та спеціальному транспорту дозволено рух крайньою правою смугою на обох проїздах мосту в обох напрямках. Водночас рух легкових автомобілів і транзитного вантажного транспорту заборонений.

Подільський мостовий перехід. Рух із лівого берега на правий тимчасово обмежують орієнтовно на 15 хвилин після початку повітряної тривоги.

Дарницький міст і міст Метро. Обидві переправи відкриті для руху без обмежень.

Міст імені Є. О. Патона. Тут діє реверсивна схема руху залежно від часу доби:

із 06:00 до 16:00 — рух із лівого берега на правий;

із 16:00 до 24:00 — рух із правого берега на лівий.

Водіям рекомендують враховувати чинні обмеження під час планування маршрутів містом, щоб уникнути затримок і завчасно обирати альтернативні шляхи пересування.

Про це повідомили в актуальному зведенні щодо роботи столичних мостів.

У Києві дозволили тимчасовий проїзд Південним мостом із лівого на правий берег.

У мережі опублікували відео Північного мосту в Києві після російських ударів балістичними ракетами. На кадрах можна побачити наслідки атаки на об’єкт транспортної інфраструктури столиці, як люди пішки переходять міст.

У Києві наслідки російських ударів 17 листопада зафіксували в чотирьох районах: Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Оболонському. Внаслідок атаки пошкоджено критичну інфраструктуру, виникли пожежі, а в окремих районах спостерігаються перебої з водо- та теплопостачанням.

У Києві фахівці проводять обстеження Північного та Південного мостів, які зазнали пошкоджень унаслідок російської атаки. Мер міста Віталій Кличко показав ступінь пошкоджень Північного мосту внаслідок російського обстрілу 16 листопада.

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