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Станом на ранок 19 листопада у Києві зберігається добрий рівень якості повітря. Станції моніторингу не фіксують значного забруднення атмосфери. Найнижчі показники наразі зафіксовані у Голосіївському районі, а найвищі – в Оболонському. Водночас обидва значення залишаються в межах норми.

Інтерактивна карта SaveEcoBot відображає рівень забруднення атмосферного повітря у столиці та окремих районах Києва. Сервіс використовує дані мережі онлайн-станцій моніторингу, частина яких передає інформацію в режимі реального часу.

Станом на 07:00 19 листопада 2026 року загальний рівень якості повітря у Києві оцінювався як добрий.

За даними моніторингу, найнижчий показник зафіксовано у Голосіївському районі – 8 AQI, а найвищий – в Оболонському районі, де індекс становив 14 AQI. Обидва значення відповідають доброму рівню якості повітря.

Для відстеження ситуації у столиці можна скористатися кількома онлайн-сервісами:

SaveEcoBot – показує дані мережі станцій моніторингу якості атмосферного повітря у Києві та інших населених пунктах.

Aqicn – відображає індекс якості повітря в режимі реального часу та дозволяє переглядати показники на окремих станціях. Шкала сервісу охоплює рівні від «добре» до «небезпечного».

ЛУН Місто AIR – вимірює концентрацію дрібнодисперсних частинок PM1, PM2.5 та PM10, а також температуру й вологість. Дані станцій відображаються на інтерактивній карті у форматі AQI.

Показники на різних картах можуть дещо відрізнятися, оскільки сервіси використовують власні мережі станцій та методики обробки інформації. Тому для оцінки ситуації варто враховувати загальну динаміку та дані у конкретному районі, а не орієнтуватися лише на одне значення.

Ситуація із забрудненням повітря може змінюватися протягом дня, тому перед тривалим перебуванням на вулиці варто перевіряти актуальні показники.

Якщо рівень забруднення підвищився, рекомендується:

обмежити перебування на відкритому повітрі та за можливості залишатися у приміщенні;

зачинити вікна й двері, щоб зменшити потрапляння забрудненого повітря;

уникати інтенсивних фізичних навантажень на вулиці, оскільки під час активності людина вдихає більше повітря;

використовувати очищувач повітря відповідно до інструкції виробника, якщо він є.

Особливо уважними до якості повітря варто бути людям із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, дітям і людям похилого віку. Їм рекомендується стежити за показниками моніторингу та власним самопочуттям.

За можливості провітрювати приміщення краще після покращення якості повітря на вулиці.

Нагадаємо, у Києві станом на ранок 18 листопада зберігався добрий рівень якості повітря, а станції моніторингу не фіксують значного забруднення. Найнижчі показники забруднення зафіксували в Дарницькому районі, тоді як дещо вищі значення – в Оболонському та Подільському.

Уранці середи, 18 листопада, тимчасове погіршення якості повітря зафіксували у двох населених пунктах Київської області — Іванкові та Броварах.

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