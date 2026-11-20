У Києві 20 листопада ввели обмеження на рух по мостам
У Києві продовжують діяти транспортні обмеження на окремих мостах через Дніпро.
Зокрема, рух Подільським мостовим переходом із правого на лівий берег перекрито, а Північний і Південний мости мають суттєві обмеження.
За наявною інформацією, ситуація на мостах столиці така:
- Північний міст — повністю перекритий для приватного транспорту. Проїзд дозволено лише громадському транспорту.
- Подільсько-Воскресенський мостовий перехід — рух із правого на лівий берег перекрито. У зворотному напрямку, за попередньою інформацією, проїзд відкритий.
- Міст Метро — автомобільний рух здійснюється без обмежень, однак червона гілка метро мостом не курсує.
- Міст Патона — рух без обмежень. До 16:00 діє реверсний режим: три з п’яти смуг спрямовані в бік правого берега.
- Дарницький міст — рух транспорту без обмежень.
- Південний міст — рух перекрито в обох напрямках через пошкодження. Зелена гілка метро мостом не курсує.
За інформацією міських служб, тимчасово перекрито рух Подільським мостовим переходом із правого на лівий берег, а також вулицею Новокостянтинівською — на ділянці від перехрестя з вулицею Вікентія Хвойки до перехрестя з вулицею Корабельною.
На інших мостах столиці транспорт продовжує рухатися з урахуванням раніше запроваджених обмежень.
Водіїв закликають враховувати актуальну ситуацію під час планування маршрутів і за можливості обирати альтернативні шляхи пересування містом.
Про це повідомляє пресслужба КМВА.
У Києві сьогодні, 20 листопада, тимчасово обмежили рух транспорту Подільським мостовим переходом у напрямку з правого на лівий берег, а також однією з вулиць у Подільському районі.
Раніше у мережіопублікували відео Північного мосту в Києві після російських ударів балістичними ракетами. На кадрах можна побачити наслідки атаки на об’єкт транспортної інфраструктури столиці, як люди пішки переходять міст.
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У Києві фахівці проводять обстеження Північного та Південного мостів, які зазнали пошкоджень унаслідок російської атаки. Мер міста Віталій Кличко показав ступінь пошкоджень Північного мосту внаслідок російського обстрілу 16 листопада.