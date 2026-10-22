У Києві 23 жовтня частково відкриють станцію метро Чернігівська

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У п’ятницю, 23 жовтня, на станції метро «Чернігівська» в Києві відновить роботу вестибюль № 1. Пасажири зможуть скористатися виходом у напрямку станції «Дарниця».

Про це повідомляє КМДА.

«Завтра, 23 жовтня, на станції метро «Чернігівська» відновить роботу вестибюль № 1 — вихід у напрямку станції «Дарниця». Вестибюль працюватиме для перевезень пасажирів із 5:31 до 23:27», — йдеться у повідомленні.

Водночас вестибюль № 2, у напрямку станції «Лісова», наразі лишається зачиненим для пасажирських перевезень.

Джерело: КМДА

До цього Кличко назвав час відновлення руху через станцію метро Чернігівська.

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