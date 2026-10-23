У Києві 23 жовтня курсуватимуть додаткові рейси міської електрички

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У Києві продовжують призначати додаткові рейси міської електрички Kyiv City Express через обмеження в роботі метрополітену. У четвер, 23 жовтня, поїзди курсуватимуть на ділянці півкільця між станціями «Почайна» та «Видубичі».

Додаткові рейси організували, щоб збільшити можливості перевезення пасажирів і полегшити пересування містом на тлі обмежень у роботі метро.

Електрички зупинятимуться на всіх проміжних станціях маршруту: «Райдужний», «Воскресенка», «Троєщина-2», «Микільська Слобідка», «Лівобережна», «Русанівка», «Дарниця» та «Березняки».

У напрямку від станції «Видубичі» до станції «Почайна»

17:00 — відправлення, 17:44 — прибуття;

17:53 — відправлення, 18:44 — прибуття;

18:55 — відправлення, 19:43 — прибуття;

19:58 — відправлення, 20:45 — прибуття.

У напрямку від станції «Почайна» до станції «Видубичі»

16:59 — відправлення, 17:45 — прибуття;

17:59 — відправлення, 18:44 — прибуття;

18:59 — відправлення, 19:46 — прибуття;

19:59 — відправлення, 20:42 — прибуття.

Поблизу кожної станції міської електрички курсує наземний громадський транспорт, що дає пасажирам змогу продовжити поїздку іншими маршрутами.

Додаткові рейси мають допомогти киянам дістатися потрібних районів столиці в умовах обмеженої роботи метрополітену.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА).

Нагадаємо, у столиці через тривалу повітряну тривогу та скупчення людей на станціях тимчасово змінено схему руху поїздів червоною лінією метрополітену. Про це повідомляє Главком із посиланням на КП «Київський метрополітен».

«Укрзалізниця» призначає додаткові рейси Kyiv City Express, які сполучатимуть лівий і правий береги Києва. Таке рішення ухвалили через ускладнення руху Південним мостом.

У п’ятницю, 23 жовтня, на станції метро «Чернігівська» в Києві відновить роботу вестибюль № 1. Пасажири зможуть скористатися виходом у напрямку станції «Дарниця».

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