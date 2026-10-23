У Києві 24 та 25 жовтня змінять маршрути автобусів і тролейбуса

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У Києві 24 та 25 жовтня тимчасово змінять рух низки автобусів і тролейбуса через проведення сезонних ярмарків. Обмеження стосуватимуться автобусів №№ 2, 6, 31, 37Д, 39, 44, 110, 112 та тролейбуса № 34.

Зміни діятимуть від початку руху і до завершення ярмарків на вулицях Голосіївській, Лісківській, Олександри Екстер, Йорданській, Академіка Шалімова, Татарській та Ігоря Юхновського.

Пасажирам рекомендують заздалегідь врахувати зміни під час планування поїздок.

Автобус № 2 курсуватиме від вулиці Вахтанга Кікабідзе до проспекту Відрадного за звичним маршрутом, далі — бульваром Вацлава Гавела та вулицею Віталія Скакуна, після чого повернеться на свій маршрут.

Автобус № 6 їхатиме від Дарницької площі до вулиці Милославської без заїзду на вулиці Лісківську та Радунську.

Автобус № 37Д курсуватиме від станції метро «Лісова» до проспекту Червоної Калини.

Автобус № 39 рухатиметься за маршрутом: проспект Голосіївський — проспект Науки — вулиця Лисогірська до транспортної розв’язки на перетині з вулицями Ракетною та Панорамною — вулиця Лисогірська — провулок Лисогірський. У зворотному напрямку маршрут залишиться без змін.

Автобус № 44 їхатиме від станції міської електрички «Березняки» до вулиці Лісківської за звичним маршрутом, далі — вулицею Радунською до вулиці Милославської.

Автобус № 110 курсуватиме від станції метро «Площа Українських Героїв» до вулиці Лісківської за власним маршрутом, далі — вулицею Радунською до вулиці Милославської без заїзду на вулицю Лісківську. У зворотному напрямку змін не буде.

Тролейбус № 34 курсуватиме від вулиці Північної до проспекту Степана Бандери.

Автобус № 31 курсуватиме за зміненим маршрутом: станція метро «Політехнічний інститут» — проспект Берестейський — вулиця Богдана Гаврилишина — вулиця Митрофана Довнар-Запольського — вулиця Дегтярівська — вулиця Білоруська — вулиця Деревлянська — вулиця Юрія Іллєнка — вулиця Академіка Ромоданова — вулиця Загорівська — вулиця Князя Володимира Мономаха — вулиця Татарська.

Автобуси № 110 та № 112 курсуватимуть відповідно від станцій метро «Площа Українських Героїв» і «Лук’янівська» до вулиці Райдужної за звичними маршрутами. Далі вони їхатимуть вулицею Івана Микитенка, вулицею Сірожупанників та вулицею Ігоря Юхновського, після чого повернуться на свої маршрути. У зворотному напрямку змін не передбачено.

Пасажирам рекомендують враховувати тимчасові зміни руху громадського транспорту 24 та 25 жовтня, щоб заздалегідь спланувати поїздки Києвом.

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