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Станом на ранок 28 листопада у Києві зберігається добрий рівень якості повітря. Значного забруднення станції моніторингу не фіксують, а показники в різних районах столиці залишаються в межах норми.

Показники на різних картах моніторингу можуть дещо відрізнятися. Це пов'язано з тим, що сервіси використовують власні мережі станцій та методики обробки інформації. Тому для оцінки ситуації варто враховувати загальну динаміку та дані в конкретному районі.

За даними SaveEcoBot, станом на 07:00 28 листопада 2026 року загальний рівень якості повітря в Києві був добрим.

Найнижчий показник забруднення зафіксували у Печерському та Голосіївському районах — 11 AQI. Найвищий — в Оболонському районі, де індекс становив 19 AQI. Обидва значення відповідають доброму рівню якості повітря.

Перевірити актуальні показники можна на інтерактивних картах:

SaveEcoBot — карта якості повітря в Києві, яка відображає дані мережі онлайн-станцій моніторингу.

Aqicn — сервіс із показниками індексу якості повітря в реальному часі та даними окремих станцій.

ЛУН Місто AIR — система моніторингу концентрації дрібнодисперсних частинок PM1, PM2.5 і PM10, а також температури та вологості.

Ситуація може змінюватися протягом дня, тому перед тривалим перебуванням на вулиці варто перевіряти актуальні показники.

Якщо рівень забруднення зросте, рекомендується обмежити перебування на відкритому повітрі та за можливості залишатися у приміщенні.

Зокрема, варто:

зачинити вікна та двері, щоб зменшити потрапляння забрудненого повітря;

відкласти інтенсивні фізичні навантаження на вулиці;

використовувати очищувач повітря, якщо він є, відповідно до інструкції виробника;

провітрювати приміщення після покращення якості повітря.

Особливо уважними варто бути людям із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, дітям і людям похилого віку. Їм рекомендується стежити за показниками моніторингу та власним самопочуттям.

Станом на ранок 26 листопада у Києві зберігався добрий рівень якості повітря. Станції моніторингу не фіксують значного забруднення атмосфери, хоча показники в різних районах столиці відрізняються.

Станом на ранок середи станції моніторингуне фіксували у столиці значного забруднення повітря. Стежити за показниками в реальному часі та перевіряти ситуацію в різних районах міста можна за допомогою сервісів SaveEcoBot, ЛУН Місто AIR та Aqicn.

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