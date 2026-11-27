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У суботу, 28 листопада, у центрі Києва тимчасово обмежать рух наземного громадського транспорту через проведення державних заходів. Зміни стосуватимуться маршрутів, які проходять вулицею Лаврською. Обмеження пов’язані з вшануванням пам’яті жертв Голодоморів.

З 06:00 до 09:00 автобуси №24 і №25, тролейбус №38 та маршрутка №470 курсуватимуть за звичайними маршрутами, але без зупинок для посадки й висадки пасажирів на ділянці вулиці Лаврської між площею Слави та вулицею Цитадельною.

З 09:00 до 12:00 транспорт працюватиме за зміненими схемами:

Тролейбус №38 — курсуватиме від станції метро «Видубичі» до бульвару Лесі Українки (вулиці Новогоспітальної).

Автобус №24 — від Центрального залізничного вокзалу до вулиці Грушевського, далі через вулиці Князів Острозьких, Омеляновича-Павленка, Івана Мазепи та Грушевського, після чого повернеться на звичайний маршрут.

Автобус №25 — від станції «Київ-Волинський» до вулиці Князів Острозьких, далі через Омеляновича-Павленка, Івана Мазепи та Князів Острозьких, після чого продовжить рух за звичним маршрутом.

Маршрутка №470 — від вулиці Ягідної до Князів Острозьких, далі через Омеляновича-Павленка, Івана Мазепи та Князів Острозьких.

Орієнтовно після 12:00 громадський транспорт повернеться до звичайного режиму роботи. Пасажирам рекомендують заздалегідь врахувати зміни та планувати поїздки з урахуванням тимчасових обмежень.

Джерело: Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Із 26 до 28 листопада в Печерському районі Києва частково обмежуватимуть рух транспорту Набережним шосе. Причиною стануть ремонтні роботи на дощовій каналізації.

Нагадаємо, у Києві 21 листопада відновили рух громадського транспорту Південним мостом із правого на лівий берег столиці. Проїзд у цьому напрямку організували через вулицю Саперно-Слобідську. Відтепер автобусне сполучення мостом забезпечене в обох напрямках.

Мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців столиці без нагальної потреби не виїжджати на приватних автомобілях і не користуватися громадським транспортом через ускладнений рух між правим та лівим берегами.

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