У Києві 28 жовтня зафіксували небезпечний рівень забруднення повітря на одній із вулиць

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Станом на ранок 28 жовтня 2026 року в Києві переважно добрий стан повітря, однак окремі моніторингові станції показують помірний і навіть небезпечний рівень забруднення. Стежити за показниками в реальному часі можна через сервіси SaveEcoBot, ЛУН Місто AIR та Aqicn.

Показники на різних картах можуть дещо відрізнятися, оскільки сервіси використовують власні мережі станцій та методики обробки даних. Тому для оцінки ситуації варто враховувати загальну динаміку та показники в конкретному районі, а не одне окреме значення.

Ситуація з якістю повітря може змінюватися протягом дня. Перед тривалим перебуванням на вулиці варто перевірити актуальні показники.

Інтерактивна карта SaveEcoBot показує рівень якості атмосферного повітря в Києві та окремих районах столиці. Сервіс використовує дані мережі онлайн-станцій моніторингу, частина яких працює в реальному часі.

Станом на 07:00 28 жовтня 2026 року загалом у Києві якість повітря добра. Водночас показники в окремих районах можуть змінюватися протягом дня.

Найнижчий індекс забруднення зафіксовано в Оболонському та Деснянському районах — 26 AQI.

У Солом’янському районі рівень забруднення становить 104 AQI, а на окремій ділянці — вулиці Івана Пулюя, 1 — показник сягнув небезпечного рівня в 408 AQI.

Помірний рівень забруднення також зафіксовано в Подільському та Святошинському районах — 61 та 60 AQI відповідно.

Карта Aqicn показує індекс якості повітря в режимі реального часу та дає змогу переглядати показники на окремих станціях моніторингу. Сервіс використовує шкалу від доброго до небезпечного рівня забруднення.

Система ЛУН Місто AIR вимірює концентрацію дрібнодисперсних частинок PM1, PM2.5 та PM10, а також температуру й вологість. Дані зі станцій відображаються на інтерактивній карті у форматі AQI. Що вище значення AQI, то більший рівень забруднення.

Якщо якість повітря погіршилася, варто обмежити перебування на вулиці та за можливості залишатися в приміщенні. Вікна й двері краще зачинити, а провітрювати приміщення — після покращення ситуації.

Рекомендується уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі, оскільки під час активності людина вдихає більший об’єм повітря. Якщо є очищувач повітря, його можна використовувати відповідно до інструкції виробника.

Людям із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, дітям і людям похилого віку варто бути особливо обережними та стежити за самопочуттям.

Джерело: Главком

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