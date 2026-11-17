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У Дарницькому районі столиці пошкоджено теплову мережу, через що без опалення залишилися 317 будинків. Водночас через російську атаку виникли перебої з водопостачанням на Троєщині.

Про пошкодження теплової інфраструктури повідомив голова Дарницької районної державної адміністрації. За його словами, тепломережа зазнала ушкоджень унаслідок пошкодження Південного мосту.

Наразі без теплопостачання залишаються 317 житлових будинків Дарницького району. Інформації про терміни відновлення подачі тепла поки не надходило.

Також про проблеми з водопостачанням повідомили у «Київводоканалі». Через ворожу атаку перебої виникли на житловому масиві Троєщина.

Джерело: Олександр Ковтунов

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