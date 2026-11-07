У Києві 7 листопада змінили рух громадського транспорту через Північний міст

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Через продовження атаки російських терористів на Київ 7 листопада було змінено рух автобусів через Північний міст. Наразі громадський транспорт спрямовано в об’їзд через Подільський мостовий перехід.

Транспорт тимчасово курсує таким чином:

№ 21, 73, 101 – до ст. м. «Контрактова площа»;

№ 29-ТР – з Дарницької площі до ст. м. «Контрактова площа»;

№ 30-ТР – на двох ділянках: вул. Милославська – ст. м. «Почайна» (через вул. Новокостянтинівську); вул. Кадетський гай – ст. м. «Почайна»;

№ 31-ТР – від вул. Милославської до ст. м. «Лукʼянівська» через вул. Глибочицьку (за схемою автобуса № 112);

№ 47-ТР – зі ст. м. «Мінська» до ст. м. «Почайна».

Нагадаємо, що у ніч проти суботи, 7 листопада, російські терористичні війська тричі завдали ударів по Києву балістичними ракетами.

6 листопада унаслідок російської атаки на Київську область поранення дістав 22-річний чоловік.

6 листопада президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо ліквідації наслідків російських ударів, відновлення енергопостачання та ситуації в регіонах.

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