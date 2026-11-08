У Києві частково відновили рух Північним мостом

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Після технічного обстеження Північним мостом знову дозволили проїзд, але з тимчасовими обмеженнями.

З лівого на правий берег можна рухатися однією смугою лише громадському транспорту. У зворотному напрямку відкриті дві смуги для громадського транспорту та легкових автомобілів. Також відновлюють рух автобусів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Крім того, найближчими днями на мосту Патона планують запровадити реверсивний рух.

Джерело: Віталій Кличко.

Мешканців і гостей Києва попередили про часткове обмеження руху Північним мостом. Зміни для водіїв почнуть діяти з 11:00 у п’ятницю, 19 червня, тому водіям рекомендують заздалегідь планувати маршрути.

Через наслідки атак російських терористів на Київ 7 листопада було змінено рух автобусів через Північний міст. Наразі громадський транспорт спрямовано в об’їзд через Подільський мостовий перехід.

Нагадаємо, що у ніч проти суботи, 7 листопада, російські терористичні війська тричі завдали ударів по Києву балістичними ракетами.

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