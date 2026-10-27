У Києві частково відновили рух поїздів на зеленій лінії метро

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У столичному метрополітені 27 жовтня відновили рух поїздів на Зеленій лінії на ділянці між станціями «Осокорки» та «Червоний хутір». Також курсування метро забезпечено на відрізку від станції «Сирець» до станції «Видубичі».

Водночас рух поїздів метрополітену через Південний міст тимчасово призупинено. Про терміни повного відновлення наскрізного руху лінією наразі не повідомляється.

Джерело: КП «Київський метрополітен».

Після атаки балістичними ракетами в ніч на 27 жовтня у Києві пошкоджено Південний міст. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що мости мають значний запас міцності, тому повністю зруйнувати такі споруди непросто. Водночас ремонт пошкодженого дорожнього покриття потребуватиме певного часу.

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