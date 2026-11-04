У Києві частково відновили водопостачання після атак РФ

0:00 / 0:00

У Києві частково відновили подачу води після перебоїв із водопостачанням. Фахівці комунальних служб працювали над відновленням системи безперервно протягом усієї ночі.

Наразі ремонтні бригади продовжують роботи, щоб підвищити тиск у водопровідній мережі та відновити водопостачання в усіх районах столиці.

Крім того, із 8:00 у районах, де вода ще відсутня, бювети підключатимуть до генераторів.

Про подальший перебіг відновлювальних робіт та зміни в подачі води міська влада обіцяє повідомляти додатково.

Про це повідомляє пресцентр Київської міської державної адміністрації.

Унаслідок ворожих атак та пошкоджень енергетичної інфраструктури столиці 3 листопада було знеструмлено основні водопровідні об’єкти Київводоканалу. У зв’язку з цим водопостачання в місті тимчасово відсутнє у деяких районах, на Лівому березі воно вже відновлюється.

Російські війська також атакували торговельний центр в Одесі, внаслідок чого виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували займання та не допустили поширення вогню.

У ніч проти 4 листопада Росія запустилапо Україні 310 ударних безпілотників, зокрема 81 реактивний. Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили або подавили 272 ворожі БпЛА, ще понад 20 залишалися в повітрі.

У Повітряних силах зазначили, що бойова робота тривала й після оприлюднення попередніх результатів.

Читай нас у