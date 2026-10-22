У Києві через атаку РФ пошкоджено Свято-Введенський монастир, є поранені парафіяни

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ВАнаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 22 жовтня пошкоджено Свято-Введенський чоловічий монастир Української православної церкви Московського патріархату. За повідомленнями, поранення дістали двоє парафіян.

За інформацією видання, уламки пошкодили дах монастиря. Також повідомляється про двох поранених серед парафіян. Відомостей про їхній стан наразі немає.

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що серед об’єктів, пошкоджених унаслідок нічної російської атаки на столицю, є монастир.

Обставини пошкодження релігійної споруди та інформація про стан постраждалих уточнюються.

Про це повідомляє інформаційне видання «Спілка православних журналістів».

У ніч на 22 жовтня внаслідок комбінованої російської атаки на Київ зазнав пошкоджень ритейл-парк «Почайна». Удару зазнали кілька магазинів на території торговельного комплексу.

Магазин спортивних товарів Decathlon на Почайній у Києві тимчасово припинив роботу через пошкодження внаслідок балістичної атаки в ніч проти 22 жовтня. Наразі заклад не обслуговує покупців.

Росія атакувала Печерський район Києва, пошкоджені житлові будинки і станція швидкої допомоги.

Відео: Росія масовано атакувала Київ балістичними ракетами.

Нагадаємо, Росія атакувала Умань, спалахнули пожежі в гіпермаркеті та житловому будинку.

До цього Росія атакувала Черкащину дронами: в Умані пошкоджено багатоповерхівку.

Внаслідок російської атаки на Київ загинула людина, дрон влучив у 24-поверхівку.

Раніше російські дрони атакували Київ, у двох районах виникли пожежі.

Російський дрон влучив біля школи в Полтаві, є постраждалі.

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