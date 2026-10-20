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У Києві через атаку російських дронів постраждали 12 людей

UA NEWS 20 Жовтня 2026 19:59
У Києві через атаку російських дронів постраждали 12 людей
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Унаслідок ранкової атаки російських реактивних безпілотників на Київ постраждали 12 людей. 

В одинадцятьох діагностували поранення, ще одна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

 Пошкоджень зазнали житловий будинок, медичний заклад, заклад харчування, столичний ринок та автомобілі. Наслідки атаки зафіксували у Голосіївському, Деснянському, Солом’янському, Оболонському та Шевченківському районах.

На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, рятувальники та інші профільні служби.

Джерело: Поліція Києва

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