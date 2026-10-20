У Києві через атаку російських дронів постраждали 12 людей
Унаслідок ранкової атаки російських реактивних безпілотників на Київ постраждали 12 людей.
В одинадцятьох діагностували поранення, ще одна жінка зазнала гострої реакції на стрес.
Пошкоджень зазнали житловий будинок, медичний заклад, заклад харчування, столичний ринок та автомобілі. Наслідки атаки зафіксували у Голосіївському, Деснянському, Солом’янському, Оболонському та Шевченківському районах.
На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, рятувальники та інші профільні служби.
Джерело: Поліція Києва
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